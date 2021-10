Qual è la PlayStation più venduta di sempre?

PlayStation è ormai dalla fine del 1994 uno dei più importanti sinonimi di videogioco a livello mondiale. Le console di casa Sony hanno scritto importanti pagine di storia offrendo agli appassionati capolavori intramontabili e produzioni capaci di rivoluzionare un genere o la propria serie di appartenenza.

Con la sola eccezione di PlayStation Vita, l'unica a non andare oltre i 15 milioni, tutte le piattaforme del colosso giapponese si sono rivelate un grande successo commerciale. Ma qual è la console PlayStation più venduta di sempre? In cima a questa classifica troviamo l'iconica PlayStation 2, che nel corso del suo ciclo vitale ha raggiunto l'incredibile cifra di oltre 155 milioni di unità vendute. Un risultato talmente grande da renderlo inoltre il sistema da gioco più venduto di tutti i tempi. In seconda posizione, molto più indietro, troviamo la PlayStation 4 attualmente ferma a 116 milioni, mentre la storica PS1 è arrivata a 101 milioni. PS3 è invece l'unica degli hardware maggiori a non aver sfondato il tetto dei 100 milioni, fermandosi invece a 87. Infine, la PSP è arrivata attorno agli 80 milioni.

Quello della seconda console Sony è stato un successo enorme spinto anche dall'imponente supporto di giochi first e third party: volete sapere quanti giochi sono usciti per PlayStation 2? Per quanto riguarda l'ultima arrivata uscita nel novembre del 2020, PlayStation 5 è a quota 10 milioni, ma ha ancora una lunga strada davanti a sé per registrati dati di vendita sempre più grandi.