Qual è il Pokémon dell'anno? Da oggi potete votare su Google

Il motore di ricerca di Google ha acquisito diverse funzioni nel corso del tempo, inclusa quella relativa ai sondaggi. Ed ora, proprio grazie a quest'ultima, potete partecipare alle votazioni per scegliere il Pokémon dell'Anno, fino al 14 Febbraio.

Si tratta di un ulteriore modo per celebrare il Pokémon Day, previsto come di consueto per il 27 Febbraio, il giorno in cui The Pokémon Company ha lanciato il primo videogioco della serie (Pokémon Rosso e Verde). Ci sono otto categorie tra cui scegliere, ed è possibile lasciare un voto per categoria per un massimo di otto voti al giorno, fino alla chiusura, appunto.

Per partecipare basta cercare su Google "Pokémon dell'Anno", come potete vedere dall'immagine in calce alla news.

Tra le altre iniziative in occasione del Pokémon Day, ricordiamo il ritorno dei mostri clone in Pokémon GO e la possibilità di trovare Pikachu, Eevee, Bulbasaur, Charmander e Squirtle con i cappellini da festa a partire dal 25 Febbraio, alcuni raid speciali su Pokémon Spada e Scudo, e per gli amanti degli anime, l'arrivo del film Mewtwo colpisce ancora: L'Evoluzione, su Netflix a partire proprio dal 27 Febbraio.

E voi, vi state preparando al Pokémon Day?