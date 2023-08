Qual è il Pokémon con il nome più brutto di sempre?

Calcolando i nuovi mostriciattoli introdotti nella Nona Generazione oltre a tutte le creature comparse sin dalle origini del brand, attualmente sono 1010 i Pokémon ufficialmente noti, a cui se ne aggiungeranno altri ancora con il DLC Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto. Ma chi ha il nome più brutto di tutti?

E' la domanda che si sono posti i fan del leggendario franchise di Nintendo e Game Freak, i qualihanno provato a dare una risposta precisa attraverso un sondaggio sulla pagina ufficiale Reddit di Pokémon Scarlatto e Violetto che ha raccolto diverse centinaia di voti. E ad emergere "vincitore" della votazione è un Pokémon di Prima Generazione: il nome più brutto è quello di Seel, il Pokémon numero 86 del Pokédex Nazionale e di tipo Acqua.

Il motivo per cui Seel ha ottenuto la maggioranza dei voti è dovuto, secondo i fan, alla totale mancanza di originalità del suo nome: Seel infatti suona fin troppo come l'animale reale su cui si basa (una foca, "seal" in inglese) e risulta dunque privo di appeal. Altri Pokémon dai nomi brutti citati spesso dalla community sono Talonflame, Throh, Porygon 2, Ekans, Arbok, Ducklett, Flamigo e la maggioranza dei Pokémon Paradosso, ma nessuno ha messo d'accordo come il povero Seel.

Siete d'accordo con questo verdetto? Nel frattempo pare che Game Freak sia al lavoro su un seguito di Pokémon Scarlatto e Violetto, sebbene per ora non ci siano conferme in tal senso.