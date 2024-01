Qual è il primo Pokémon che hai mai catturato? Allenatori riunitevi!

"Acchiappali tutti": è questo lo slogan che da sempre è sinonimo di Pokémon. Anche la storica pubblicità di Pokémon Rosso e Blu faceva leva sul motto simbolo del franchise Nintendo, dove lo scopo in ciascun gioco non è solo diventare i più forti Allenatori di Pokémon al mondo, ma anche catturarli tutti quanti.

Proprio perché la serie ha sempre fatto leva su questo concetto, chiunque si avvicinava per la prima volta a Pokémon aveva come primo pensiero quello di acciuffare quanto prima qualunque creatura a suon di Poké Ball, formando così un poco alla volta la propria squadra ideale e battere così qualunque avversario. All'inizio di ogni gioco possiamo scegliere il nostro Starter tra una rosa di 3 mostriciattoli proposti dal Professore di turno, ma vi ricordate qual è stato a tutti gli effetti il primo Pokémon che avete mai catturato dopo averlo incontrato nell'erba alta?

Magari siete fan di lunga data che avete scoperto il brand proprio con Pokémon Ross e Blu (che tra l'altro ancora oggi sono i giochi Pokémon più venduti di sempre), dunque potrebbe essere un Pidgey o un Rattata la vostra prima conquista. Oppure magari avete iniziato con le Generazioni successive e forse avete catturato un Sentret in Pokémon Oro e Argento oppure uno Zigzagoon all'inizio di Pokémon Rubino e Zaffiro.

Può essere che invece siete giovanissimi o vi siete avvicinati ai Pokémon con le iterazioni più recenti quali ad esempio Spada e Scudo o Scarlatto e Violetto, dove tra l'altro è possibile incontrare queste creature semplicemente girovagando per ogni angolo della mappa, senza per forza limitarsi all'erba alta come in passato.

Qualunque sia la vostra risposta, largo ai vostri ricordi: rivelati chi è stato il vostro primo Pokémon mai catturato!