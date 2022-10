Qual è il Pokemon che compare in più carte collezionabili in assoluto?

Dal suo debutto avvenuto in Giappone nel 1996 (quattro anni prima rispetto all’arrivo in Europa), il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon ha avuto un successo strepitoso. Tutto ebbe inizio con l’iconico Set Base seguito a ruota dalle espansioni Jungle, Fossil e Team Rocket, con le quali presero piede le versioni alternative dei Pokémon illustrati in precedenza.

A proposito delle varianti che nel corso del tempo hanno fatto sognare gli appassionati e i collezionisti del gioco in questione, ecco un elenco che racchiude i mostri tascabili di Nintendo apparsi più volte in assoluto sulla superficie di una carta:

Ninetales e Rayquaza compaiono in 37 carte a testa, nonostante il secondo abbia debuttato quattro anni più tardi rispetto all’evoluzione di Vulpix apparsa nel Set Base

Vulpix compare in 39 carte, comprese quelle dedicate alla sua versione regionale di Alola

Lucario fa la sua comparsa in 41 carte

Mewtwo compare in 44 carte. Otto in più rispetto al celebre Mew

Charizard compare in 46 carte. Ecco qual è la carta di Charizard più preziosa al mondo

Meowth compare in 47 carte grazie anche alle sue versioni di Galar , Gigamax e di Alola

Raichu fa la sua comparsa in 51 carte

Eevee compare in 60 carte, occupando il terzo posto sul podio di questo elenco.

Unown compare in 92 carte a causa delle numerose varianti che lo caratterizzano (una per ogni lettera dell'alfabeto, più le due raffiguranti il punto di domanda e quello esclamativo)

Pikachu svetta in cima alla classifica con ben 197 carte uniche, un numero dovuto alle numerose carte di natura promozionale immaginate dall'attuale The Pokémon Company

Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete scoprire come vengono create le carte Pokémon grazie a un video-documentario che ne ripercorre il processo produttivo.