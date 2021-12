Qual è stato il primo Pokemon mai creato?

Agli inizi degli anni ‘90, Game Freak era appena passata dall’essere una rivista al diventare software house, i Pokémon si chiamavano Capsule Monsters e non erano che un sogno di Satoshi Tajiri. Quel che accadde dopo, sotto l’ala della grande N, è storia del Videogioco. Ma quale fu il primo mostro tascabile a prendere forma in assoluto?

Com’è intuibile dai primi sketch di Tajiri e confermato dalle interviste a Ken Sughimori, storico disegnatore della serie, il primo Pokémon a essere inventato fu il doppio tipo Terra/Roccia Rhydon. A supportare ulteriormente questa tesi, il suo numero ID, che nei videogiochi di prima generazione appare come 001. Seguito a ruota da Lapras e Clefairy, entrambi nati a loro volta nelle prime fasi di progettazione, l’esemplare ispirato a un rinoceronte è dunque stato il primo di molti.



A differenza di quanto si possa pensare, né il compagno di Ash né i tre starter vennero ideati in un primo momento, ma nacquero solo dopo che Game Freak sentì il bisogno di mostri amichevoli. A soddisfare in larga parte questa esigenza ci pensò Atsuko Nishida, della quale abbiamo già parlato interrogandoci sulle origini di Pikachu.

