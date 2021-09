Qual è il Pokémon più forte di sempre?

Non se ne ha mai abbastanza dei mostri tascabili Nintendo. Giunti nel pieno dell'ottava generazione, i Pokémon totali realizzati finora sono in tutto 898, a cui se ne aggiungeranno altri due non appena Leggende Pokémon Arceus farà il suo esordio su Nintendo Switch il 28 gennaio 2022.

Di fronte alla bellezza di novecento creature diventa sempre più complesso riuscire a dire chiaramente qual è il Pokémon più forte di tutti i tempi. Una risposta al quesito tuttavia sembrerebbe esserci: a meritare questo prestigioso titolo sarebbe infatti Arceus, essere leggendario introdotto nei giochi di quarta generazione. Il numero 493 secondo il Pokédex Nazionale e che, nell'universo narrativo della serie, è considerato una vera e propria divinità, nella saga creata da Game Freak Arceus è considerato il primo Pokémon ad essere mai esistito (non a caso è soprannominato "la Creatura Originaria"). Secondo i miti, oltre ad avere 18 forme diverse, è colui che ha creato non solo la regione di Sinnoh, in cui sono ambientati i capitoli per Nintendo DS (Diamante, Perla e Platino), ma viene addirittura considerato il creatore dell'intero mondo Pokémon.

La sua essenza divina si riflette di conseguenza anche in ambito gameplay, con Arceus che gode delle statistiche più elevate tra tutti i mostriciattoli finora esistenti. Il tutto è quindi coerente con il suo background narrativo, a meno che in una eventuale futura nona generazione non vengano introdotti nuovi Pokémon capaci di surclassarlo. Ma è ancora tutto da vedere. A proposito delle future produzioni, la nostra anteprima di Leggende Pokémon Arceus approfondisce tutti i più rilevanti dettagli sul promettente spin-off in arrivo all'inizio del prossimo anno. E dopo aver scoperto il più potente, vi siete mai chiesti qual è il Pokémon più scarso di sempre?