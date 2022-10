Qual è il Pokémon di Kissara in Scarlatto e Violetto? Il prossimo trailer lo rivelerà!

Con un trailer Nintendo e Game Freak hanno rivelato la capopalestra Kissara di Pokémon Scarlatto e Violetto, che si distingue anche per essere una streamer ed influencer. Quel filmato però aveva lasciato i fan con un mistero da risolvere: qual è il suo Pokémon?

La risposta non tarderà ad arrivare e, anzi, è già dietro l'angolo: la Grande N pubblicherà infatti un ulteriore nuovo trailer per Pokémon Scarlatto e Violetto che andrà in onda il 14 ottobre 2022 alle ore 15:00 italiane. In quest'occasione scopriremo quindi la principale creatura della streamer capopalestra, che sappiamo con certezza essere una creatura di tipo Elettro e che, con tutta probabilità, sarà anche un Pokémon inedito della Nona Generazione.

Sempre a tal proposito, non è da escludere che possa anche trattarsi della forma regionale di qualche mostriciattolo già visto nelle passate iterazioni del brand oppure, perché no, anche una nuova forma evolutiva di vecchie conoscenze. I fan sono quindi molto curiosi di scoprire chi affianca Kissara, gym leader della città di Leudapoli nella regione di Paldea. Appuntamento dunque alle 15 del 14 ottobre per scoprire chi si andrà ad aggiungere al Pokédex di Paldea!

Restando in tema, un leak avrebbe svelato quanti Pokémon ci saranno in Scarlatto e Violetto, anche se per il momento si tratta di semplici supposizioni.