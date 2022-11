Qual è il Pokémon con il maggior numero di Evoluzioni?

Nel corso della lunghissima serie in esclusiva Nintendo, sono centinaia i Pokémon che sono apparsi all'interno delle diverse generazioni (ecco quanti pokémon ci sono in Scarlatto e Violetto). La maggior parte di essi può evolversi durante il gioco, ma generalmente solo per un numero limitato di volte, solitamente due o tre.

Esistono tuttavia alcune creature che sono in grado di evolversi in molti modi diversi, e a seconda delle situazioni nelle quali avviene la trasformazione il Pokémon finale avrà caratteristiche differenti e peculiari, sia per quanto riguarda il suo tipo che le mosse che potrà imparare successivamente.

In particolare, il Pokémon che vanta il maggior numero di evoluzioni è Eevee, una creatura di tipo Normale presente all'interno della serie fin dalla prima generazione, che può contare su ben otto trasformazioni diverse. Vediamo di seguito quali sono:

Vaporeon (Acqua) - Eevee si evolve in Vaporeon quando viene esposto ad una Pietraidrica.

Jolteon (Elettro) - Eevee si evolve in Jolteon quando viene esposto ad una Pietratuono.

Flareon (Fuoco) - Eevee si evolve in Flareon quando viene esposto ad una Pietrafocaia.

Espeon (Psico) - Eevee si evolve in Espeon quando ha un alto valore di affetto/legame e aumenta di livello durante il giorno, tranne nelle zone in cui è presente una Roccia Muschio oppure una Roccia Ghiaccio. Inoltre, Eevee si evolve in Espeon quando ha un alto valore di affetto e aumenta di livello mentre avete un Coccio Solare nella borsa.

Umbreon (Buio) - Eevee si evolve in Umbreon quando ha un alto valore di affetto/legame e aumenta di livello durante la notte, tranne nelle zone in cui è presente una Roccia Muschio oppure una Roccia Ghiaccio. Inoltre, Eevee si evolve in Espeon quando ha un alto valore di affetto e aumenta di livello mentre avete un Coccio Lunare nella borsa.

Leafeon (Erba) - Eevee si evolve in Leafeon quando aumenta di livello presso una Roccia Muschio oppure quando viene esposto ad una Pietrafoglia.

Glaceon (Ghiaccio) - Eevee si evolve in Glaceon quando aumenta di livello presso una Roccia Ghiaccio oppure quando viene esposto ad una Pietragelo.

Sylveon (Folletto) - Eevee si evolve in Sylveon quando ha due cuori di amicizia oppure quando ha un valore di legame moderatamente alto e aumenta di livello dopo aver imparato una mossa di tipo Folletto, tranne nelle zone dove è presente una Roccia Muschio oppure una Roccia Ghiaccio.

In aggiunta a tutte queste evoluzioni, Eevee possiede anche una forma Gigamax. Come molti fan della serie speravano, Eevee è presente anche all'interno dell'ultimo capitolo: per saperne di più ecco a voi la recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.