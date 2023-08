Qual è il prodotto più venduto su eBay? Le carte Pokémon, ovviamente!

Dopo aver scoperto le uscite del GCC Pokémon per la seconda metà del 2023, arriva oggi un altro interessantissimo dato che dimostra come il cardgame Pokémon goda ancora di enorme salute, nonostante dalla sua prima release siano passati poco più di 25 anni. I dati di vendita delle carte dei mostriciattoli tascabili su eBay, infatti, sono ben più rosei del previsto.

Ogni tre mesi, ciascuna divisione di eBay pubblica un report sui trend delle vendite sulla propria piattaforma. L'ultimo di questi rapporti, riportato dai colleghi di PokéGuardian, riguarda il trimestre compreso tra aprile e giugno 2023 e comprende tutte le vendite effettuate dai rivenditori giapponesi di eBay in tutto il mondo.

Ebbene, sono proprio le carte Pokémon il singolo prodotto più venduto tra gli account giapponesi di eBay. In particolare, lo scettro spetta al set-nostalgia Pokémon Card 151, interamente dedicato ai primi Pokémon, quelli originari di Kanto e diventati famosi grazie a Pokémon Rosso, Verde, Blu e Giallo, ma anche con i remake di Rosso Fuoco e Verde Foglia, nonché con i più recenti Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee.

A favorire l'incredibile successo di Pokémon Card 151 sono stati sicuramente due fattori concomitanti. Il primo è il fatto che il set non sia ancora arrivato in occidente, il che ha imposto a molti collezionisti europei e americani di rivolgersi ai retailer giapponesi per "mettersi in pari" con le uscite del Sol Levante. Fortunatamente, la nuova espansione Pokémon arriverà anche in occidente, benché solo nel mese di settembre. In secondo luogo, ovviamente, c'è il fattore-nostalgia di Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Squirtle e compagnia a trainare le vendite.

In ogni caso, i dati non sono certo inaspettati: al contrario, le carte Pokémon sono il prodotto più venduto su eBay da 11 trimestri di fila, ovvero da quasi quattro anni. Il boom di questi prodotti è iniziato durante la pandemia da Coronavirus, quando tutti i Giochi di Carte Collezionabili hanno subito un revival senza precedenti, con un vertiginoso aumento della domanda e, di conseguenza, anche dei prezzi.