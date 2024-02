Qual è la PS5 meno costosa in vendita da comprare per risparmiare?

Al 2024 ci sono ben quattro modelli di PlayStation 5 in commercio: PS5 Digital Edition (senza lettore), PlayStation 5 Standard Edition, PS5 Slim e PS5 Slim Digital Edition (senza lettore ottico). Qual è la PS5 meno costosa e quale conviene comprare?

Se volete comprare una PS5 spendendo il meno possibile dovrete necessariamente acquistare il modello Digital senza lettore Blu-Ray. In questo caso troverete il vecchio modello (non slim) ad un prezzo media di 409.99 euro (febbraio 2024) ma presso alcuni rivenditori è possibile scendere ancora, fino a 399 euro.

Se invece preferite il nuovo modello Slim, c'è una bella notizia: a febbraio PS5 Slim costa meno e il prezzo passa da 549.99 euro a 474.99 euro, offerta valida presso i principali rivenditori fino al 25 febbraio e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

La vecchia PS5 verrà prodotta e venduta fino ad esaurimento scorte, è questo quindi un buon momento per acquistare il primo modello risparmiando, dal momento che le grandi catene lo stanno scontando per liberare i magazzini. Ad oggi 399.99 euro è il prezzo più basso al quale troverete una PlayStation 5 Digital Edition non slim, una console ancora assolutamente valida se non avete interesse nei giochi fisici.

Se nella PS5 Slim Digital Edition il lettore Blu-Ray può essere acquistato successivamente, nel "vecchio" modello distribuito dal 2020 al 2023 il lettore non può essere aggiunto, dunque fate bene i vostri conti.