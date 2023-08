Qual è il Resident Evil più difficile di sempre?

Non sono solo spaventosi (chi più, chi meno), i giochi della serie Resident Evil sanno essere talvolta anche molto impegnativi. Vi siete mai chiesti qual è il più difficile in assoluto? Proviamo a dare una risposta a questa domanda!

Prima di cominciare, è doveroso specificare che il livello di difficoltà percepito può essere molto soggettivo, dal momento che dipende da molteplici fattori. Influisce sicuramente il livello di abilità del singolo giocatore, ma anche la convinzione con cui ci si approccia ad una determinata sfida e il bilanciamento operato alle meccaniche di gioco dal team di sviluppo.

La serie di Resident Evil è cambiata molto nel corso degli anni, partendo da visuali fisse e un sistema di controllo che oggi potremmo definire come ingessato e arrivando alle visuali in terza e prima persona delle iterazioni moderne. Il bilanciamento tra spaventi, enigmi ed azione è stato modificato molteplici volte, il che ha notevolmente influito anche sulla difficoltà.

Fatte queste doverose premesse, per chi vi scrive il Resident Evil più difficile di sempre risulta essere Code Veronica, per diverse ragioni. Tanto per cominciare, nei Resident Evil di quel tempo (siamo a cavallo tra gli anni 90 e duemila) era notevolmente più difficile gestire le risorse, inoltre certi enigmi potevano far venire qualche mal di testa (in Code Veronica è celebre quello dei ritratti della famiglia Ashford). In questo specifico gioco, in ogni caso, il picco di difficoltà viene ulteriormente alzato da una specifica scelta di design legata alla trama.

All'inizio, si vestono i panni di Claire Redfield, di ritorno da Resident Evil 2. Durante le fasi di gioco che la vedono protagonista si è giustamente tentati di impossessarsi di tutti gli oggetti e le munizioni disseminati delle ambientazioni. Peccato che ad un certo punto Code Veronica trasferisce il controllo a Chris Redfield, invitando a ripercorrere gli stessi passi di Claire in ambientazioni già svuotate di tutti gli oggetti! Farsi largo tra gli zombi in stretti corridoi con una manciata di proiettili e con pochi medikit è già di per sé un'esperienza in grado di segnare qualsiasi giocatore, ma Code Veronica la porta ad un altro livello: può capitare di ritrovarsi totalmente impossibilitati a proseguire e costretti a riavviare la partita.

Oltre a Code Veronica, oggi siamo tentati a considerare i primi Resident Evil come i più difficili di tutti. Il giocatore moderno non è abituato a quei ritmi e a quel sistema di controllo. Un persona cresciuta a pane e sparatutto immediati, adrenalinici e salute autorigenerante avrebbe molti problemi ad approcciarsi a quei giochi: provate Resident Evil HD e Resident Evil 0 HD, entrambi disponibili all'acquisto, per capire di cosa stiamo parlando.

Con questo, ovviamente, non vogliamo dire che gli episodi più moderni sono facili, anzi. Il remake di Resident Evil 2, che prende il meglio dei classici per amalgamarlo con le conquiste moderne, sa essere molto impegnativo: servono molti proiettili per buttare giù gli zombie, i puzzle sono sufficientemente cervellotici e Mr. X sa essere una vera e propria spina del fianco. Neppure la visita nella Villa Baker di Resident Evil 7 risulta essere una passeggiata di salute, con il nuovo livello di terrore aggiunto dalla visuale in prima persona, l'incedere ispirato al primo capitolo e i membri della famiglia continuamente a braccare Ethan. Resident Evil 5, dal canto suo, si distingue per la carenza cronica di munizioni e scorte, oltre che per la difficoltà derivante dalla necessità di prendersi cura della partner di Chris, la discussa Sheva.

Ora, però, vogliamo sapere la vostra: qual è il Resident Evil che vi ha causato il maggior numero di difficoltà? Ditecelo nei commenti!