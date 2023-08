Qual è il Resident Evil più spaventoso? Fate scorta di mutande!

Pur avendo abbracciato anche l'azione più pura con alcuni giochi, Resident Evil ha offerto tanti momenti spaventosi nel corso degli anni, permettendo così alla serie di rimanere sempre un paradigma dei survival horror. Ma ora spingiamoci ancora più lontano: qual è il Resident Evil più spaventoso di tutti?

Se da un lato è vero che il concetto di paura è sostanzialmente soggettivo e varia da persona a persona, forse questo prima spetta nientemeno che al remake del primo Resident Evil pubblicato originariamente su GameCube e poi riproposto su Wii e in HD sulle attuali piattaforme in commercio. Non solo Resident Evil Rebirth si può considerare uno dei migliori giochi della serie Capcom mai realizzati, ma più di tutti è il gioco che incarna alla massima espressione il concetto di survival horror all'interno del brand.

Quanto visto nel classico originale del 1996 viene qui notevolmente ampliato, aggiornato e reso tecnicamente più moderno: grazie a questi perfezionamenti, le atmosfere si fanno ancora più soffocanti e Villa Spencer ancora più claustrofobica, mentre un magistrale utilizzo di effetti sonori, inquadrature, luci ed ombre trasmettono una sensazione di inquietudine continua grazie anche alle musiche di sottofondo dense di mistero ed ansiogene al punto giusto.

Ed ecco che, così facendo, basta poco per spaventarsi di fronte agli storici jumpscare del passato qui modernizzati e resi ancora più terrificanti, esattamente come le creature stesse che Chris Redfield e Jill Valentine affrontano mentre esplorano la magione ed i suoi dintorni: i perfezionamenti grafici le rendono più raccapriccianti che in passato, ed i loro versi e strilli agghiaccianti fanno venire un brivido lungo la schiena ogni volta che si incontrano o le si intravedono in lontananza. Se Resident Evil Rebirth viene considerato come uno dei migliori survival horror di sempre, queste son proprio le ragioni per cui si è meritato una simile nomea.

Ma ci sono stati altri giochi ancora nel franchise a trasmettere sensazioni di spaventosa paura. Resident Evil 2 è passato alla storia per alcuni jumpscare studiati alla perfezione (vi ricordiamo i jumpscare più spaventosi di Resident Evil 2), mentre il suo Remake del 2019 ha reinterpretato in maniera eccezionale il capolavoro originale rendendo l'avventura ancora più terrificante rispetto al passato (Mr. X che si aggira per la stazione di polizia in tempo reale significa avere i nervi tesi per tutto il tempo).

Anche Resident Evil 7 Biohazard, ritorno alle origini dopo la parentesi Action della serie, non è stato da meno, soprattutto nella prima parte del gioco ambientata a Villa Baker: venire continuamente braccati dal temibile ed apparentemente immortale Jack Baker attraverso tutta l'abitazione è spesso fonte di brividi. E cosa dire invece delle comparse improvvise del Nemesis nell'originale Resident Evil 3 o della casa di Donna Beneviento in Resident Evil Village?

A questo punto la parola passa a voi: quale ritenete sia il Resident Evil più spaventoso di sempre?