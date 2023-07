Qual è lo scopo di Minecraft, cosa bisogna fare nel gioco?

Sono trascorsi oltre dieci anni dal lancio trionfale di Minecraft, l'iconico videogioco sviluppato da Mojang (ora parte degli Xbox Studios) che ha fatto il suo debutto nel lontano 2011. Per molti, l’avventura sandbox ideata da Markus Persson rappresenta un'esperienza unica nel suo genere, che continua a conquistare anche dopo tanto tempo.

Minecraft è un viaggio dall'art style semplice ma allo stesso tempo indefinibile. Pur a fronte della sua semplicità artistica, però, possibilità offerte dal gameplay hanno lasciato un'impronta indelebile nell'industria dei videogiochi. Inoltre, come dimostrato anche dal fascino dei cubetti che hanno dato vita all’accoppiata vincente di Minecraft Legends, l’universo ideato da Mojang consente di intraprendere un percorso potenzialmente infinito in uno dei numerosi mondi creati dagli utenti.

Proprio per questo, infatti, diversi giocatori si sono spesso limitati nel dare sfogo alla propria creatività ed al proprio istinto di sopravvivenza all’interno dell’iconico gioco, ma qual è l’esatto scopo di Minecraft? Si potrebbe dire che Minecraft non abbia un obiettivo principale da raggiungere, poiché manca di un sistema di missioni lineari, sia principali che secondarie.

In realtà, l'esperienza sandbox presenta comunque una "missione" fondamentale: ogni avventuriero è chiamato, prima o poi, a mettere piede nel mondo dell'End per sconfiggere il Drago che risiede nelle sue profondità. Sebbene questo rappresenti l'obiettivo principale del gioco, non è obbligatorio completarlo a causa delle infinite possibilità offerte dal mondo di Minecraft.

Siete a conoscenza dell'esistenza del Drago dell'End in Minecraft? Se sì, avete affrontato questa ardua impresa? Vi invitiamo a farcelo sapere qui sotto nei commenti. Il mondo di Minecraft continua ad offrire grandi avventure ai suoi giocatori, come dimostrato dall'uscita di recente del nuovo spin-off dedicato all'universo colorato e fatto di cubi. Se siete interessati a saperne di più su questo titolo uscito nei primi mesi del 2023, vi invitiamo a recuperare la nostra guida sui trucchi per le ricompense e risorse ottenibili in Minecraft Legends.