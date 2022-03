Qual è la serie di videogiochi con più giochi in assoluto?

Alcune saghe videoludiche intrattengono i giocatori ormai da più decenni, tenendo loro compagnia ancora oggi con uscite periodiche di nuovi titoli, spesso di enorme successo ancora oggi. Le serie di videogiochi che contano decine di opere sono molte, ma qual è effettivamente il franchise più grande di sempre?

Lo scettro per la saga comprendente il maggior numero di giochi va a Super Mario, storica icona di Nintendo con ben 115 titoli usciti fino ad ora. Va considerato il fatto, anzitutto, che il nome associato al celebre idraulico comporta tutta una serie di prodotti facenti parte dell'universo immaginato per la prima volta da Shigeru Myamoto: basti pensare all'iconico Mario Kart (vi ricordiamo a tal proposito che è stato annunciato il nuovo DLC con 48 piste per Mario Kart 8 Deluxe) o agli innumerevoli sportivi come Mario Tennis, che non hanno solo l'omonimo personaggio come protagonista, ma un roster di figure associate al mondo di cui fa parte (a riguardo, e stato recentemente annunciato il nuovo Mario Strikers Battle League Football).

È altrettanto interessante notare come molti altri brand nipponici contino innumerevoli avventure, da Final Fantasy (con più di 75 giochi) a Sonic (80 titoli), ma anche Zelda (quasi 30 produzioni) e Pokémon (circa 55 esemplari) per tornare in casa Nintendo. Altri nomi storici con tantissimi esponenti all'attivo sono Mega Man, Resident Evil, Castlevania e Donkey Kong.