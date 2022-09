Qual è la serie di videogiochi più venduta di sempre? Forse non quella che state pensando

Ci sono franchise videoludici che proseguono ormai da diversi decenni, pronti a rinnovarsi non solo con nuovi giochi principali, ma anche con spin-off e sperimentazioni. Alcune serie vantano decine (ed in rari casi persino centinaia) di titoli all'attivo, rivelandosi così miniere d'oro per il loro produttori.

Ma qual è la serie di videogiochi più venduta di sempre nel mondo? Con oltre 200 giochi all'attivo, tale primato spetta al franchise di Mario che, calcolando le sue serie più popolari (come Super Mario, Mario Kart e Mario Party per citarne alcune), raggiunge la bellezza di oltre 760 milioni di copie vendute. Numeri senza dubbio da capogiro, merito soprattutto del filone principale, con le avventure 2D e 3D del baffuto idraulico Nintendo che superano da sole le 383 milioni di unità vendute. A tal proposito, inoltre, ecco anche qual è il gioco di Super Mario più venduto di sempre.

Mario stacca nettamente tutti gli altri brand videoludici in circolazione, con Tetris che occupa la seconda posizione grazie a 495 milioni di copie. L'ultimo gradino del podio spetta invece a Pokémon, che con i suoi innumerevoli giochi tocca quota 440 milioni. Al di fuori delle serie, infine, scopriamo quali sono i videogiochi più venduti di sempre, in una Top 10 che comprende nomi quali Minecraft, Grand Theft Auto V e Wii Sports.