Qual è il set di costruzioni LEGO con più pezzi in assoluto?

Vi siete mai chiesti qual è il set LEGO con il maggior numero di pezzi mai creato? Considerata la continua produzione di nuovi set sempre più grandi e sgargianti è una domanda che ogni appassionato dei leggendari mattoncini si pone, e proprio di recente è stato infranto di nuovo il record.

È arrivato proprio a giugno 2021 il più grande LEGO mai realizzato fino a questo momento: si tratta di LEGO Art World Map, composto dalla impressionante bellezza di 11.695 pezzi complessivi, esattamente ciò che serve per poter ricreare a suon di mattoncini l'intera mappa del nostro mondo. Impressionanti anche le misure considerato gli standard di queste creazioni: si raggiungono di 65 cm in termini di altezza e 104 cm di larghezza una volta completata l'opera, pronta così per essere appesa su una parete o sopra lo scaffale del salotto di casa.

Il LEGO Art World Map ha tolto il primato al precedente detentore del record tutto in salsa italiana: ad occupare il secondo gradino del podio troviamo infatti LEGO Colosseum, che riproduceva in maniera fedele il Colosseo di Roma facendo ricorso a 9036 mattoncini, quindi 2659 in meno rispetto al primo classificato. Recente anche la sua uscita, essendo disponibile dal novembre dello scorso anno. In terza posizione troviamo invece un'opera che fa impazzire tutti i fan di Star Wars: si tratta del LEGO Millenium Falcon, che con i suoi 7541 pezzi permette di ricreare a casa propria l'iconica navicella di Han Solo.

Sapete inoltre quanti tipi di LEGO esistono? Si tratta di un mondo decisamente sconfinato e che non accenna certo a rallentare. E che si estende anche verso i videogiochi, di recente tramite una interessante collaborazione con Nintendo: a tal proposito il set di Luigi per LEGO Super Mario arriva in estate.