Qual è il significato di 'Elden Ring'? Il commento di Miyazaki e teorie della community

Nel corso della conferenza Microsoft E3 2019, From Software ha ufficialmente annunciato Elden Ring, nuova opera videoludica la cui realizzazione ha potuto contare sul supporto dello scrittore George R.R. Martin.

In una corposa intervista, Hidetaka Miyazaki ha in seguito fornito maggiori dettagli sul gioco, confermando che Elden Ring sarà un open world e raccontando i primi retroscena. L'autore, tuttavia, è stato per ora piuttosto avido di informazioni in merito al significato del titolo. Interrogato in merito, ha infatti: dichiarato: "Elden Ring è il nome dato ad un concept misterioso che definisce il mondo stesso. Come il trailer della conferenza ha lasciato intendere, l' 'Elden Ring' è stato distrutto. Il significato di questo sarà uno dei temi importanti del gioco. È tutto ciò che posso dire in questo momento (ride)".

La natura piuttosto criptica del primo trailer ha però già spinto la community videoludica ad addentrarsi nel sempre intrigante reame delle speculazioni, alcune delle quali vorrebbero il gioco ispirato alla mitologia finlandese. In particolare, vengono suggeriti riferimenti al "The Kalevala", un poema epico scritto nell'Ottocento da Elias Lönnrot. In questo senso, l' "Elden Ring" viene associato al "Sampo", un misterioso manufatto magico, mentre i tre personaggi intravisti nel trailer vengono correlati a tre protagonisti del mito: in particolare Ilmarinen (una sorta di figura semidivina, incarnerebbe un fabbro responsabile della forgiatura del Sampo stesso), Lemminkainen e Vainamoinen.

Purtroppo, per sapere cosa si cela realmente dietro questo intrigante titolo, non ci resta che attendere che From Software decida di offrirci dettagli ufficiali in merito! Nel frattempo: quali sono le vostre ipotesi?