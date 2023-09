Qual è il significato del marchio PlayStation? Un logo che tutti conoscono

Conosciamo già cosa significa PlayStation e le origini del nome della leggendaria console Sony, adesso è il momento di soffermarsi sul suo iconico logo, che accompagna i giocatori sin dalla primissima incarnazione del brand hardware.

Qual è il significato del marchio PlayStation? Con il logo che tutti gli appassionati di videogiochi ben conoscono, Sony ha sempre voluto mettere in risalto il concetto di tridimensionalità alla base della console originale pubblicata originariamente nel dicembre del 1994 in Giappone, in un'epoca in cui ancora dominavano le console a 16-bit con grafica bidimensionale.

Composto da una "P" in prospettiva e una "S" posta sdraiata come se fosse l'ombra della prima lettera, è in questo modo che il marchio PlayStation vuole sottolineare l'importanza del passaggio alle tre dimensioni in termini tecnici. Non è dunque un caso che il logo sia andato incontro a numerose revisioni nel corso del tempo prima di arrivare alla sua forma definitiva che il mondo ben conosce: Sony ha sperimentato i design più disparati nel tentativo di trovare quello che rappresentasse alla perfezione ciò che la console avrebbe dovuto rappresentare sul mercato. La scelta finale è dunque quella che meglio ha incarnato lo spirito e le ambizioni di PlayStation.

