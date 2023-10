Qual è significato del nome Max Payne? Ecco perché si chiama così

Max Payne è il protagonista dell'omonima serie di videogiochi sparatutto in terza persona in stile neo-noir. Si tratta di un detective della polizia le cui avventure cominciano a New York, quando diventa vigilante dopo che la sua famiglia viene assassinata. Ma qual è il significato dietro al nome del detective?

In vista del Remake, abbiamo rispolverato 5 frasi cult di Max Payne, i cui primi due titoli sono stati sviluppati da Remedy Entertainment, mentre il terzo è stato affidato a Rockstar Studios. I giochi iniziano tracciando il viaggio di Max mentre nei meandri della criminalità di New York City.

Il gioco ruota attorno alla vendetta e si concentra soprattutto sulle sofferenze del protagonista. Proprio dalle sue difficoltà nasce il suo nome, che altro non è che un'assonanza con l'espressione inglese "maximum pain", ossia "massimo dolore".

Nella sua prima avventura, ad esempio, Max Payne è un poliziotto sotto copertura incastrato per omicidio. Braccato dalla polizia e dalla mafia, è un uomo con le spalle al muro, che combatte una battaglia il cui infausto esito sembra già scritto.

Il secondo episodio, invece, è ambientato due anni dopo il primo gioca ed esplora un lato più sentimentale del personaggio, mettendolo di fronte a Mona Sax, una fuggitiva dalla cui collaborazione - non spontanea - nasce poi un sentimento.

Al momento, sempre a cura di Rockstar Games, è in programma un remake di Max Payne e Max Payne 2 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, un grosso progetto di cui ancora non si hanno troppi dettagli.