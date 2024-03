Qual è il Soulslike più facile? Se Dark Souls è troppo difficile, ecco ciò che fa per voi

Avete voglia di cimentarvi nel genere soulslike ma temete di non riuscire a compiere neppure un passo senza perire rovinosamente? Comprendiamo le vostre paure, dal momento che i giochi appartenenti a questo filone sono mediamente ostici, ma non tutti sono impossibili. Ecco alcuni consigli per chi è alle prime armi.

I giochi soulslike promuovono l'esplorazione grazie ad un level design interconnesso e pongono l'accento sui combattimenti con un gameplay ragionato basato su stamina, schivate e/o parry. Il livello di sfida è solitamente tarato verso l'alto e ogni colpo ricevuto può essere fatale. Esistono esponenti incredibilmente punitivi, come Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice e Nioh, ma non tutti sono così.

Dal momento che entrano in gioco numerose variabili, anche soggettive, eleggere il soulslike più facile in assoluto è un'impresa che rasenta l'impossibile, per questo motivo preferiamo menzionarne più di uno. I primi che ci vengono in mente sono Remnant: From the Ashes e Remnant II: essendo basati sulle armi da fuochi, offrono la possibilità di affrontare gli scontri in maniera meno diretta, inoltre sono dotati di una curva d'apprendimento morbida e poco punitiva. La co-op, inoltre, è in grado di alleggerire anche gli scontri più complessi. Il secondo capitolo migliora il precedente sotto molti punti di vista, ampliando le opportunità di gameplay e rifinendo ulteriormente le meccaniche, ma non risulta essere più ostico: forse solo il boss finale è in grado di impensierire più del dovuto.

Altri soulslike tutto sommato godibili per i neofiti sono Steelrising (un gioco che alcuni di voi potrebbero ritrovarsi in libreria grazie a PlayStation Plus), The Surge 2 e Code Vein. Intendiamoci, non sono una passeggiata di salute, ma con un po' di impegno non dovrebbero risultare insormontabili.

Abbiamo anche qualche consiglio che probabilmente non vi aspettate, a cominciare da Elden Ring: pur essendo concepito da FromSoftware come un erede di Dark Souls e dotato di scontri molto ardui, offre una grande libertà di approccio nell'open world, permettendo di aggirare le battaglie più ostiche e di (ri)affrontarle in un secondo momento con una preparazione maggiore. Infine, ci teniamo a menzionare Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Jedi Survivor: non sono soulslike nel vero senso del termine, ma sono gli action/adventure che più ci vanno vicino per sistema di combattimento e level design. In altre parole, a nostro modo di vedere rappresentano il perfetto trampolino di lancio verso i soulslike propriamente detti per chi proviene dal mondo degli action/adventure.