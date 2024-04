Qual è il tasto Crea sul controller della PS5, a cosa serve?

Il DualSense ha costituito una delle novità più importanti offerta da Sony con PlayStation 5. Sono ben note alcune qualità del pad di ultima generazione, che include funzionalità uniche come il feedback aptico e i grilletti adattivi. La funzione di un particolare pulsante del controller, tuttavia, non è ancora chiara ad alcuni utenti.

Il tasto Crea è posizionato nella zona in alto a sinistra della parte anteriore del controller DualSense. Come sicuramente avrete notato, è posizionato nello stesso punto in cui Sony inserì il tasto Share sul DualShock 4 di PlayStaton 4. Di conseguenza le funzioni principali - ovvero quelle di catturare e condividere la propria esperienza di gioco - sono condivise. Ma vediamole più nel dettaglio.

Premendo il tasto Crea del pad DualSense attiverete il menù Crea di PlayStation 5, da cui potrete accedere a cinque sezioni differenti. La prima è "Creato Recentemente", che vi consente di visualizzare fino a 15 istantanee delle schermate e clip video che avete registrato di recente. In "Metodi di cattura" potete accedere a "Salva azione di gioco recente", "Scatta istantanea della schermata", "Avvia nuova registrazione", quindi le azioni che vi consentono di salvare i momenti salienti delle vostre partite.

"Trasmissione" vi consente invece di portare live la vostra sessione di gioco e condividerla in rete con gli altri utenti. Con "Condividi Schermo" potete riprodurre in streaming la vostra partite e condividerla con i membri del vostro party PlayStation. "Opzioni di cattura", infine, è l'opzione utile per modificare il formato e la risoluzione delle istantanee delle schermate o delle clip video. Se lo desiderate, avete anche la possibilità di includere l'audio del vostro microfono e l'audio della chat vocale. Con un display compatibile, è possibile anche attivare la registrazione 4K.

