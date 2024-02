Qual è il trailer più visto dello State of Play di gennaio? Esatto, proprio lui

Il PlayStation State of Play del 31 gennaio ci ha offerto tanti giochi e sorprese, come ad esempio la conferma che Death Stranding 2 On The Beach esce nel 2025 su PS5. Proprio il trailer della nuova opera di Hideo Kojima ha registrato le visualizzazioni più alte tra i giochi protagonisti dell'evento.

Dal canale Youtube ufficiale PlayStation è possibile risalire alle visualizzazioni raggiunte da tutti i trailer della trasmissione, e nel momento in cui scriviamo Death Stranding 2 On The Beach guida la classifica con oltre 960.000 visualizzazioni. Segue a ruota Silent Hill 2 Remake con un totale di 693.000 mentre il terzo posto è occupato da Stellar Blade con più di 432.000 clic. Ecco la classifica completa tratta dai numeri registrati sul canale Youtube PlayStation:

Death Stranding 2 On The Beach - 960.000 Silent Hill 2 Remake - 693.000 Stellar Blade - 432.000 Rise of the Ronin - 392.000 Silent Hill The Short Message -369.000 Sonic X Shadow Generations - 326.000 Judas - 319.000 Until Dawn Remastered - 280.000 Dragon's Dogma II - 226.000 Physint - 205.000 Metro Awakening VR - 177.000 Helldivers 2 - 126.000 V Rising - 107.000 Zenless Zone Zero - 89.000 Dave The Diver - 74.000 Legendary Tales - 66.000 Foamstars - 45.000

Non perdetevi il nostro riassunto del PlayStation State of Play del 31 gennaio per scoprire ulteriori dettagli su tutti i giochi protagonisti dell'evento Sony.