Qual è l'ultimo Uncharted uscito su PlayStation 4?

Qual è l'ultimo Uncharted uscito? Una domanda che potrebbe trarre in inganno molte persone, contrariamente a quanto si potrebbe pensare infatti non è Uncharted 4 Fine di un Ladro l'ultimo gioco della serie Naughty Dog uscito sul mercato.

Uncharted 4 Fine di un Ladro è stato pubblicato nel maggio 2016 ma nell'estate 2017 ha visto la luce Uncharted Lost Legacy, Uncharted L'Eredità Perduta nella versione italiana. Nato inizialmente come DLC di Uncharted 4, L'Eredità Perduta si è poi evoluto fino a diventare un progetto completo con protagoniste Chloe e Nadine al posto di Nathan, Sam e Sully.

Questo è ad oggi l'ultimo gioco di Uncharted uscito su console PlayStation, dal 2017 Naughty Dog si è concentrata su The Last of Us Parte 2 e attualmente non sappiamo se lo studio sia al lavoro su un nuovo Uncharted oppure no. Si è parlato di un Uncharted 5 per PS5 sviluppato da un team di San Diego con l'aiuto di Sony Bend ma non è chiaro in che stato si trovi oggi il progetto e se quest'ultimo esista ancora. Si è parlato anche del possibile arrivo di Uncharted 4 su PC dopo il buon successo riscosso dai porting di Horizon Zero Dawn e Days Gone, ma anche in questo caso nessuna conferma da parte di Sony.