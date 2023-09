Qual è il vero nome di Nathan Drake in Uncharted?

Nathan Drake, degno rivale di Lara Croft, ha saputo conquistarsi una larga fetta di pubblico, grazie alle qualità che lo hanno reso un amabile mascalzone: arguzia, sangue freddo e una curiosità senza limiti. L'esploratore si trova spesso a mentire sul proprio conto, al punto che neanche il suo cognome è quello vero.

In numerose occasioni nel corso della serie di Uncharted, sul cui futuro su Playstation 5 al momento aleggia un certo mistero, Nathan Drake afferma di essere un discendente di Sir Francis Drake, nonostante corresse voce che quest'ultimo non avesse figli. Tuttavia, in Uncharted 3: L'inganno di Drake viene rivelato che in realtà non è così.

In Uncharted 4: Fine di un ladro questo aspetto viene ulteriormente approfondito: scopriamo, infatti, che il vero nome di Drake è Nathan Morgan. Sua madre, Cassandra Morgan, è stata l'archeologa che teorizzò che Sir Francis Drake avesse effettivamente degli eredi.

Dopo la morte di sua madre, avvenuta a causa di una malattia quando l'esploratore aveva solo quattro anni, suo padre decise di vendere le opere archeologiche della moglie e abbandonò Drake e suo fratello Sam in un orfanotrofio a Boston. Dopo essere fuggiti, i due decisero di cambiare nome e presero in prestito "Drake" per due ragioni: onorare la madre scomparsa e al contempo raccontare la propria storia al mondo.

E la storia di Uncharted potrebbe non essersi ancora conclusa. Circolano alcune voci secondo cui Uncharted 5 potrebbe essere in arrivo su Playstation 5, ma al momento la serie è ferma da alcuni anni, precisamente dal 2017, e non sono noti i programmi di Naughty Dog al riguardo.