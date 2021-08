Qual è l'ultima versione di Minecraft 2021?

Minecraft non è solamente uno dei prodotti videoludici di maggior successo dell’intera storia dell’industria, potendo vantare circa 200 milioni di copie vendute e scaricate nel corso del suo ciclo vitale, ma anche uno dei più longevi: il gioco è infatti in circolazione ormai da ben 12 anni, essendo uscito per la prima volta nel 2009.

Questa sua eccezionale longevità, mantenuta grazie alla capacità del titolo di attrarre un flusso costante di nuovi utenti mantenendo al contempo gran parte del suo pubblico più affezionato, ha spinto nel corso degli anni gli sviluppatori a continuare a proporre nuovi aggiornamenti ed espansioni dell’esperienza di gioco, che ne hanno progressivamente migliorato ed ampliato la qualità oltre ad aver aggiunto un’enorme quantità di nuovi contenuti, rendendo Minecraft un videogioco realmente dalle infinite possibilità.

Se su console il gioco si aggiorna in maniera completamente automatica e permette agli utenti di usufruire di un’esperienza “plug and play” molto più comoda - pur sacrificando una certa sensazione di controllo che si potrebbe avere sul prodotto - la versione PC di Minecraft è invece disponibile per il download in una miriade di versioni differenti, ciascuna legata alla pubblicazione di un determinato aggiornamento, patch o espansione avvenute in tempi diversi all’interno del ciclo vitale del gioco. Ecco quindi che risulta molto importante conoscere sempre qual è l’ultima versione del gioco pubblicata dagli sviluppatori, la quale risulta naturalmente essere la più completa in termini di contenuti e di possibilità offerte dall'esperienza di gioco, nonché spesso anche la più stabile e quella tecnicamente migliore.

L’ultima versione di Minecraft attualmente disponibile per il download è la versione 1.17, denominata Caves & Cliffs Part 1, la quale introduce alcune piccole aggiunte tra cui nuove creature (capre, axoloti e warden) e l’aggiunta di nuovi materiali da scavare come il rame. Vi ricordiamo tuttavia che questo aggiornamento, rilasciato lo scorso 8 giugno, rappresenta attualmente solo la prima parte dell’espansione Caves & Cliffs, la quale dovrebbe apportare aggiunte ancora maggiori all’ecosistema di gioco.