Qual è stato il primo videogioco Action RPG della storia?

I giochi di ruolo d'azione ereditano le basi degli RPG e le combinano a elementi action. Oggi si tratta di un sottogenere molto diffuso, in cui i combattimenti avvengono in tempo reale, anziché svolgersi sulla tradizionale meccanica dei turni. Ma qual è stato il primo action RPG della storia?

Ebbene, il primo vero gioco di ruolo d'azione nella storia dei videogiochi è Dragon Slayer. Rilasciato nel 1984 per il NEC PC-88, uno dei primi home computer venduti solo in Giappone, fu il gioco che gettò le basi per quella che poi è diventata una famosissima sottocategoria degli RPG.

Dragon Slayer, infatti, presenta proprio quelle caratteristiche che oggi diamo per appurate in un titolo di questo tipo, ossia una forte enfasi sul combattimento e un inventario limitato che costringe i giocatori a scegliere attentamente ciò che decidono di portare con sé.

Da allora, gli action RPG ne hanno fatta di strada. La stessa serie di Dragon Slayer ha ampliato la propria raccolta, cementando col tempo le fondamenta dei giochi di ruolo d’azione al punto di essere considerata il vero e proprio progenitore del genere. La maggior parte dei giochi della saga, infatti, utilizza elementi RPG e sperimenta un gameplay d'azione in tempo reale.

Il genere dei giochi di ruolo d'azione si è evoluto in modo significativo nel tempo e proprio in virtù di questa evoluzione, ha dato vita a titoli sempre più diversificati che oggi ritroviamo in un'ampia gamma di esperienze di gioco.

Ci basti pensare a giochi come Diablo, ricchi di meccaniche action, ma anche le grandi produzioni hanno sentito progressivamente la necessità di esplorare il proprio carattere più action: per fare un esempio, la stessa saga di Final Fantasy negli ultimi anni si è avvicinata al genere, culminando con un vero e proprio action RPG in Final Fantasy 16.

Tanti altri hanno sentito l’esigenza di impreziosire le meccaniche dei propri giochi di ruolo con un’impronta al cardiopalma e combattimenti in tempo reale, a prescindere dal setting, che si tratti di ambientazioni futuristiche come NieR: Automata, Cyberpunk 2077 o Starfield, di altre dai tratti più cupi, come Remnant 2 (in cima alla classifica dei giochi più venduti in USA a luglio 2023), o di grandi open world come The Witcher 3: Wild Hunt.