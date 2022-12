Qual è il videogioco più atteso del 2023?

Il 2023 si prospetta già da ora come un anno ricchissimo di uscite promettenti. Giochi come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Starfield, Resident Evil 4 Remake, Dead Space Remake e Hogwarts Legacy sono solo alcuni tra i più caldi della prossima annata, pronta a riservare altre sorprese ancora.

Di fronte ad una lista di uscite confermate già molto corposa, qual è a tutti gli effetti il gioco più atteso del 2023? La risposta è arrivata dal palco dei The Game Awards 2022, dove Zelda Tears of the Kingdom è stato eletto il gioco più atteso per il nuovo anno. Il seguito di Zelda Breath of the Wild è già da parecchio tempo in cima alla lista desideri degli appassionati Nintendo, che non vedono l'ora di vivere una nuova, immensa avventura attraverso il regno di Hyrule in compagnia di Link, con un seguito che promette non solo di riproporre tutto ciò che ha reso grande il predecessore, ma di ampliarlo ulteriormente su tutti i fronti, dal gameplay alla narrativa. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi, a tal proposito, la nostra anteprima di Zelda Tears of the Kingdom.

Il prossimo gioco di Zelda non oscura comunque un elenco di produzioni molto corposo, pronto a soddisfare le esigenze di qualunque giocatore: gli amanti di picchiaduro fremono dalla voglia di mettere le mani sopra Street Fighter VI, così come gli appassionati di Action/RPG hack 'n slash già sognano lunghe sessioni a Diablo IV. Il tutto senza dimenticare che Sony ed Insomniac Games puntano a pubblicare l'atteso Marvel's Spider-Man 2 nel corso del 2023, Rinvii permettendo, i prossimi 12 mesi promettono scintille.