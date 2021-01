Qual è il videogioco più brutto del Mondo? La risposta potrebbe sorprendervi

Se è vero che i videogiochi sono paragonabili ad una forma d'arte, è anche vero che alcuni riescono a suscitare le più sgradevoli sensazioni immaginabili, facendoci pentire del momento in cui abbiamo deciso di provarli o, peggio, comprarli.

Di videogiochi scadenti ce n'è tantissimi, soprattutto da quando il medium si è diffuso a livello globale ed è entrato a far parte, in modo definitivo, del tessuto culturale e sociale di questa generazione. Infinite sono le classifiche e le liste dei titoli più brutti della storia, ma ce n'è uno in particolare che è riuscito a dar vita a una vera e propria leggenda metropolitana a causa della sua natura incomprensibilmente brutta e scadente, oltre al fatto che ha fatto perdere milioni di dollari all'azienda che aveva deciso di svilupparlo e pubblicarlo, la Atari.

Forse l'avete già capito: questo assurdo flop commerciale di cui parliamo è il videogioco ufficiale del film cult degli anni '80: E.T. L'Extraterrestre. La società americana produttrice di videogiochi era ai tempi una delle più famose, se non la principale, e decise di sfruttare il successo con cui venne accolta la pellicola di Spielberg per farne un videogioco per la console Atari 2600.

La realizzazione del gioco, che sarebbe stato poi commercializzato in cartucce (come voleva la tecnologia di quei tempi), fu affidata a Scott Warshaw, che ci lavorò per cinque settimane; questo era infatti il lasso temporale concesso da Atari al programmatore. Ovviamente il prodotto finale risultò scarno e poco definito, venne accolto decisamente male dal pubblico che lo considerò fin da subito il videogioco più brutto mai creato, e Atari fu costretta a sotterrare cinque milioni di cartucce invendute in una località del deserto dell'Alamogordo, nel Nuovo Messico, rinvenute soltanto molti anni dopo.



Il videogioco dell'alieno è considerato da molti talmente brutto che la parte migliore è la schermata iniziale!