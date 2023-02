Qual è stato il videogioco più brutto uscito nel 2021?

Basandosi sui voti Metacritic, Babylon's Fall è stato eletto peggior gioco del 2022, ma qual è stato invece il videogioco più brutto uscito l'anno precedente? Ecco la Top 5 dei peggiori videogiochi del 2021.

Al primo posto assoluto troviamo eFootball 2022 di Konami con un Metascore di 25/100 per la versione PC, leggermente più alto invece per le versioni console (34/100). Il gioco di calcio free to play della casa giapponese ha debuttato con tantissimi problemi tecnici e strutturali e anche se nei mesi seguenti la situazione è migliorata, al lancio purtroppo eFootball ha deluso le aspettative.

Secondo posto per Balan Wonderworld, che può vantare un Metascore di 36/100. Il gioco di Yuji Naka è stato un flop di pubblico e critica e il fallimento commerciale del progetto ha portato ad una brusca separazione tra Square Enix e il papà di Sonic, con le due parti che sono persino finite in tribunale, accusandosi a vicenda di aver sabotato la buona riuscita del gioco.

Terzo posto per la versione PS4 di Werewolf The Apocalypse Earthblood che si fregia di un Metascore pari a 42/100, quarto posto per Taxi Chaos (42/100) un pessimo clone di Crazy Taxi d SEGA mentre l'ultima posizione della Top 5 spetta a Of Bird and Cage (44/100), avventura narrativa piuttosto insipida e piena di problemi.