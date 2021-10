Qual è il primo videogioco di calcio mai uscito?

FIFA e PES, divenuto adesso eFootball, dominano da decenni il panorama dei videogiochi di calcio. Nel corso del tempo, però, sono esiste molte altre serie incentrate sullo sport più amato e seguito al mondo, pur senza mai raggiungere la longevità e la popolarità delle serie Electronic Arts e Konami.

E mentre il confronto tra FIFA 22 ed eFootball 2022 anima la community di appassionati, vi ricordate invece qual è stato il primo videogioco di calcio mai realizzato? Bisogna tornare molto indietro nel tempo, agli albori dei videogiochi, per trovare la risposta al quesito. Negli anni '70 alcune versioni del leggendario Pong erano state adattate per "simulare" una partita di calcio, ma il primo, vero titolo incentrato su questo sport è stato NASL Soccer, noto anche con il nome di North American Soccer League. Creato da Kevin Miller nel 1979, NASL Soccer viene pubblicato su Intellivision nel 1980.

A guardarlo oggi viene inevitabilmente da sorridere data la sua grafica oggi preistorica, eppure è partito tutto dal gioco di Miller, l'opera che ha dato il via a una lunghissima serie di giochi sul calcio già a partire dall'inizio degli anni '80 con Pelé's Soccer e fino ai giorni nostri con FIFA e PES. E nel frattempo il futuro di questo genere sportivo viene già ampiamente discusso, con FIFA 23 che potrebbe cambiare nome e dare il via a un nuovo corso per il franchise.