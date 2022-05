Qual è stato il primo videogioco di Call of Duty e quando è uscito?

Activision ha alzato il sipario su Call of Duty: Modern Warfare II, il nuovo gioco della serie atteso su PC e console PlayStation e Xbox. Si tratta inoltre del diciannovesimo titolo principale del franchise, che ha ormai quasi due decenni di carriera alle spalle.

Oltre a farvi sapere quando esce Call of Duty Modern Warfare 2, ricordate anche qual è stato il primo Call of Duty mai realizzato? Senza grosse sorprese, ovviamente, il capostipite del franchise di Activision si chiamava per l'appunto Call of Duty, ed è stato pubblicato esclusivamente su PC il 29 ottobre del 2003 negli Stati Uniti, arrivando poi in Europa pochissimo tempo dopo, il 7 novembre dello stesso anno. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, a svilupparlo fu Infinity Ward, lo stesso team dietro al nuovo Modern Warfare II ed autore anche di altri apprezzatissimi esponenti del franchise quali ad esempio Call of Duty 2 e la trilogia originale di Modern Warfare.

Da quel momento la serie ha subito assunto un'uscita a cadenza annuale per il brand principale, ma non sono mancati anche numerosi spin-off e riedizioni nel corso degli anni. Anche il primissimo gioco è stato riproposto in alcune occasioni: oltre a una versione mobile per il Nokia N-Gage nel 2004, il COD originale è arrivato anche su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2009 in formato unicamente digitale, con il nome di Call of Duty Classic.

Curiosi di scoprire anche qual è il Call of Duty più venduto di sempre?