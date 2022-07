Qual è stato il primo videogioco Capcom mai uscito? Non lo immaginereste mai

Fondata nel 1979, Capcom si può considerare una delle più grandi software house di videogiochi mai esistite, continuando ancora oggi a catalizzare l'attenzione degli appassionati con le sue produzioni di spessore.

Alla casa di Osaka si deve la nascita di numerosi brand che hanno scritto importanti pagine di storia videoludica: dagli albori con Ghosts 'n Goblins e Mega Man, passando per Street Fighter e Resident Evil per poi arrivare a successi più moderni come Devil May Cry e Monster Hunter, l'azienda ha prodotto centinaia di giochi nel corso dei decenni, creando vere e proprie perle rivoluzionarie ma compiendo anche alcuni passi falsi e decisioni poco fruttuose. Nonostante tutto, è sempre rimasta al centro dell'attenzione ed ha intenzione di continuare a seguire questa strada.

Ma sapete qual è stato il primo videogioco Capcom mai realizzato? Bisogna tornare indietro al 1984, anno in cui la compagnia pubblicò Vulgus, shooter verticale arrivato in sala giochi e classificato come il primo, vero gioco realizzato da Capcom. Il gameplay era semplicissimo: si prendeva il controllo di un'astronave e si sparava a tutti i nemici che comparivano su schermo. Lo stile di gioco ricorda in parte un altro classico dell'epoca Xevious di Namco, e la partita prosegue divenendo sempre più difficile, fino a quando il giocatore non esaurisce tutte le vite extra.

Nel corso del tempo, Capcom non ha disdegnato la realizzazione di compilation vintage contenenti i suoi classici del passato: Vulgus venne ad esempio incluso in Capcom Classics Collection Volume 1 e Capcom Generations. Restando in tema, ecco la lista dei giochi inclusi in Capcom Arcade 2nd Stadium, trapelata dal Microsoft Store.

