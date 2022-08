Qual è il videogioco Capcom più venduto di sempre? No, non è Resident Evil 2

Capcom Japan ha aggiornato la lista dei "Platinum Hits", ovvero di quei giochi che hanno venduto oltre un milione di copie, distinguendosi quindi nel catalogo della compagnia per l'ottimo successo riscosso a livello commerciale.

Ad oggi il gioco Capcom più venduto di sempre resta Monster Hunter World con 18.30 milioni di copie vendute, segue Resident Evil 7 Biohazard con 11 milioni e incalza Monster Hunter Rise con 10.30 milioni di unità distribuite.

Giochi Capcom più venduti

Monster Hunter World PS4, Xbox One, PC - 18.30 milioni Resident Evil 7 Biohazard PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC - 11 milioni Monster Hunter Rise NSW, PC - 10.30 milioni Resident Evil 2 PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC - 9.80 milioni Monster Hunter World Iceborne PS4, Xbox One, PC - 9.50 milioni Resident Evil 5 PS3, Xbox 360 - 8.30 milioni Resident Evil 6 PS3, Xbox 360 - 8.30 milioni Street Fighter V PS4, PC - 6.60 milioni Resident Evil Village PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC - 6.40 milioni Street Fighter II SNES - 6.30 milioni

In Top 10 troviamo poi Resident Evil 2, Monster Hunter World Iceborne, Resident Evil 5 e 6, Street Fighter V, Resident Evil Village e Street Fighter II per Super Nintendo. Capcom ha inoltre aggiornato la lista Platinum Hits con nuovi giochi, scopriamo così che Monster Hunter Rise Sunbreak ha venduto oltre tre milioni di copie mentre Devil May Cry 5 raggiunge quota 5.7 milioni, infine troviamo Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin a 1.6 milioni e Devil May Cry HD Collection a 1,1 milioni.