Qual è il videogioco più cercato del 2023 su Google? Top 10 senza Spider-Man e Zelda

Come ogni anno a dicembre, Google ha stilato la classifica delle parole chiave più ricercate del 2023: per quanto riguarda i videogiochi, la top 10 dei più cercati non include Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e altri giochi di enorme successo degli ultimi dodici mesi. Stupiti? Continuate a leggere.

Il primo posto spetta a Hogwarts Legacy, secondo gradino del podio per The Last of Us (chiave di ricerca spinta anche dal successo della serie TV di HBO) mentre al terzo posto troviamo Connections, un gioco di parole e rompicapo pubblicato dal New York Times lo scorso mese di giugno.

Top 10 giochi più cercati su Google 2023

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur's Gate 3 スイカ ゲーム Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Fuori dal podio, Battlegrounds Mobile India, Starfield al quinto posto, Baldur's Gate 3 al sesto posto e スイカ ゲーム al settimo posto. Quest'ultimo, conosciuto anche come Watermelon Game, è un gioco che ha riscosso un successo incredibile in Giappone, diventando virale in poche settimane.

Ottavo posto per Diablo 4, nono posto per Atomic Heart e a chiudere la top 10 di Google troviamo Sons of the Forest. Come detto, totalmente assenti alcuni tra i giochi più venduti del 2023 come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros Wonder, Lies of P e Marvel's Spider-Man 2. Cosa ne pensate di questa classifica? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.