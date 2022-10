Qual è il videogioco più lungo di sempre da completare?

Nel corso degli ultimi anni l'industria videoludica ha cominciato a sfornare prodotti sempre più longevi e con una quantità sempre maggiore di contenuti, un fenomeno che ha portato all'arrivo sul mercato di diverse produzioni che richiedono centinaia di ore per essere completati, soprattutto nell'ambito degli open world.

Il titolo più longevo di sempre non appartiene però a questo genere. Il videogioco più lungo del mondo è infatti The Longing, un progetto estremamente peculiare nel quale dovremo impersonare una piccola creatura in attesa del ritorno del re per il quale presta servizio. La particolarità del gioco è che dovremo letteralmente attendere per ben 400 giorni reali prima di poter vedere la conclusione effettiva della storia, il che porta il computo totale delle ore richieste per il completamento a ben 9.600 ore.

Durante questo lunghissimo periodo di tempo potremo esplorare la dimora del re di cui attendiamo il ritorno, scoprendone i segreti e apportando modifiche agli ambienti, il tutto secondo i flemmatici ritmi del servitore che impersoneremo. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro provato di The Longing.

Se volete scoprire quanto durano i vostri giochi preferiti vi consigliamo invece di dare un'occhiata al sito aggregatore How Long To Beat, il quale riporta una media fornita dagli utenti che hanno giocato e completato i vari prodotti. A proposito, sapevate che le statistiche di How Long To Beat sono state integrate nell'app Xbox per PC?