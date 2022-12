Qual è il videogioco più corto di sempre da completare?

Nel corso degli ultimi anni, la longevità media dei videogiochi è aumentata, grazie soprattutto alla grande diffusione di titoli open world (a proposito, sapete che cosa significa esattamente il termine open world nei videogiochi?), ma si possono ancora trovare spesso prodotti che offrono esperienze di gioco molto brevi.

Tra questi si possono annoverare in particolare molte avventure grafiche, come ad esempio What Remains of Edith Finch, completabile in circa 3 ore, e The Stanley Parable, che può invece essere terminato in meno di 2 ore. Nessuno dei titoli sopracitati detiene però il record di videogioco più corto di sempre se si tiene in considerazione il tempo minimo potenzialmente necessario per completare con successo una run.



Si aggiudica invece questo particolare primato Clue, una versione digitale del più famoso gioco da tavolo Cluedo uscita nel corso dell'ormai lontano 1998 su PC. In questo videogioco potrete completare una partita letteralmente in meno di un secondo, nel caso in cui riusciate ad indovinare correttamente chi ha commesso il delitto, con quale arma ed in quale stanza della villa che fa da sfondo alla vicenda. Si tratta quindi di un modo per portare a termine il gioco basato interamente sulla fortuna, ma è sufficiente per rendere Clue il videogioco più corto di sempre da finire.

A proposito di record, sapete invece qual è il videogioco più lungo di sempre da completare?