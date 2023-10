Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dei giochi online più difficili per i neofiti. Oggi puntiamo a scoprire, invece, qual è il videogioco più difficile del mondo.

Si tratta, naturalmente, di una domanda a cui è fondamentalmente impossibile dare una risposta definitiva e oggettiva. Non è un caso che non sia mai stato stilato un Guinness World Record per il videogioco più difficile del mondo. Ciò nonostante, la community videoludica concorda che esistono alcuni giochi noti per il loro elevato livello di sfida.

Tra i giochi considerati tra i più difficili di sempre, ad esempio, c'è l'autoproclamatosi World's Hardest Game. Si tratta di un browser game del 2008 creato da Stephen Critoph. Nella sostanza, è un puzzle game di difficoltà crescente, in cui il giocatore deve guidare un quadrato rosso attraverso una serie di livelli pieni di cerchi blu che si muovono secondo vari schemi. L'obiettivo del gioco è evitare di toccare i cerchi blu o i muri, mentre si raccolgono le monete e si raggiunge l'uscita.

Se si parla di difficoltà, a molti vengono in mente anche giochi come Dark Souls, noto per il suo gameplay spietato e brutale, in cui la morte è all'ordine del giorno. Il gioco prevede prevede penalità severe per chi soccombe ed è costellato di nemici e boss impegnativi con cui misurarsi.

Nel catalogo di FromSoftware si annoverano diversi giochi di questo tipo, come Sekiro: Shadows Die Twice, un gioco che richiede di padroneggiare un complesso sistema di combattimento che prevede parate, schivate e azioni furtive. I Souls sono diventati così popolari da creare un vero e proprio genere a sé stante. Sono spesso anche giochi difficili da platinare.

Anche i giocatori di Battletoads, un gioco picchiaduro del 1991 di Rare per NES, raccontano di essersela vista brutta. Il gioco è noto per il suo elevato livello di difficoltà e mette a dura prova i giocatori in sezioni di memorizzazione, platform e corsa senza consentire salvataggi o password.



Anche Ninja Gaiden II è visto come uno dei giochi più difficili di sempre, ancor più del suo predecessore. Con ancora più nemici, più armi, più sangue e più livelli di difficoltà, il gioco ha un'intelligenza artificiale molto aggressiva che non dà respiro al giocatore.

In definitiva, ciò che rende difficile un gioco può dipendere da svariati fattori, come le meccaniche di gioco, il design dei livelli e il comportamento dei nemici, e dunque la definizione di videogioco più difficile del mondo varia da giocatore a giocatore.