Qual è stato il primo videogioco con difficoltà dinamica?

Quello della difficoltà nei videogiochi è sempre stato un argomento piuttosto caldo, basti pensare alla golden age del medium collocabile tra la fine degli anni ‘70 e l'inizio del decennio successivo, quando lo sviluppo di esperienze ostiche era già considerabile un’esigenza utile anche a massimizzare i guadagni dei cabinati arcade.

Inutile dire che da allora si è trasformato tutto, complice anche la diffusione delle home console che ha portato, tra le altre cose, a cambi di approccio nel game design verso soluzioni più elaborate. Esempi di questo possono essere l’introduzione degli ormai comuni livelli di difficoltà o l’impiego di sistemi per bilanciare il videogioco in tempo reale, preziosi per mantenere vivo il coinvolgimento dell'utenza. Vi siete però mai chiesti a quando risale il primo tasso di sfida dinamico?

Stabilirlo con certezza non è affatto semplice ma tra i candidati più quotati c’è sicuramente Western Gun, un coin-op prodotto da Taito nel 1975 che vede una coppia di giocatori duellare in stile cowboy. Oltre a presentare ostacoli dietro cui ripararsi, infatti, il gioco – ideato dallo stesso creatore di Space Invaders (Tomohiro Nishikado) – prevede la comparsa di piante nella metà campo di chi viene colpito, così da fornire più copertura a chiunque passi in svantaggio.

Nel caso foste interessati ad approfondire il tema in questione, vi consigliamo di recuperare la puntata del nostro Late Show sulla difficoltà nei videogiochi, così come l’articolo che prova a sancire quale sia il titolo più difficile al mondo secondo il parere di chi gioca.