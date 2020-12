Qual è il videogioco più famoso e giocato al mondo in assoluto?

Nel corso della storia del medium, moltissimi titoli e numerose saghe videoludiche sono riuscite a ritagliarsi il proprio pubblico di appassionati, più o meno vasto, ma solamente alcuni sono riusciti ad entrare veramente nell’Olimpo dei più giocati di tutti i tempi.

Per moltissimi anni dalla sua prima pubblicazione, avvenuta nell’ormai lontanissimo 1984, alla prima posizione del videogioco più famoso e diffuso del mondo ha resistito il famosissimo Tetris, un titolo a tutt’oggi giocato e in continua evoluzione per adattarsi agli standard moderni, grazie anche alla pubblicazione di moltissimi prodotti della serie, come il recente Tetris Effect Connected.

Nonostante Tetris abbia mantenuto il primato per molti anni, tuttavia, è stato inesorabilmente superato da una serie di altri prodotti più recenti che, grazie soprattutto alla presenza di meccaniche multigiocatore e, spesso, free-to-play, sono riusciti a scalare velocemente le posizioni della classifica dei videogiochi più diffusi al mondo. In particolare, sopra ad alcuni titoli famosissimi come Minecraft, PlayerUnknown's Battlegrounds o lo stesso Among Us, esploso proprio negli ultimi mesi, in cima alla lista troviamo un titolo che forse in pochi si aspetterebbero.



Stiamo parlando di CrossFire, un titolo pubblicato nel 2007 solamente su PC da parte della software house sudcoreana Smilegate: CrossFire, che propone un sistema di gioco simile a CS:GO, è riuscito ad imporsi soprattutto sul mercato coreano, cinese e asiatico in generale, raggiungendo l’incredibile cifra di un miliardo di giocatori.