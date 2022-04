Oggi sono noti al grande pubblico internazionale per aver dato i natali ai Souls, Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twitch ed Elden Ring, ma in realtà la storia di FromSoftware affonda le sue radici molto indietro nel tempo ed è caratterizzata da tante altre produzioni di culto.

Fondata nel 1986, la prima opera dello studio giapponese arriverà però molti anni dopo, precisamente nel 1994. Qual è stato il primo videogioco di FromSoftware? Si tratta di King's Field, un gioco di ruolo tridimensionale con prospettiva in prima persona dalle atmosfere cupe, con il giocatore che affronta orde di mostri nel frattempo che si orienta attraverso scenari labirintici.

King's Field fu uno dei giochi di lancio della prima PlayStation in Giappone, ed andrà avanti per un totale di quattro episodi, con l'ultimo pubblicato su PS2 nel 2001. La serie ha avuto grande successo principalmente in patria, risultando al contrario poco conosciuta e di scarso successo in occidente dove, tra l'altro, non tutti gli episodi sono stati convertiti: gli Stati Uniti hanno ricevuto tutti gli episodi dal secondo in poi, mentre in Europa sono giunti soltanto il secondo ed il quarto titolo.

Demon's Souls, sempre di FromSoftware, viene considerato il successore spirituale di King's Field, in quanto ne riprende le atmosfere e parte del design pur muovendosi in una direzione diversa. In ogni caso sono numerose le produzioni dello studio nipponico realizzate nel corso dei decenni: ecco quanti giochi ha sviluppato FromSoftware. Nel frattempo, la recensione di Elden Ring ci illustra tutti i dettagli sull'ultimo grande kolossal di FromSoftware.