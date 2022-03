Qual è stato il primo videogioco di Hideo Kojima?

Dopo i Metal Gear, che in epoca PS1 lo resero famoso in tutto il mondo, Hideo Kojima è sempre stato considerato fra gli autori più influenti e talentuosi del panorama videoludico. Oggi, in seguito alla brusca rottura con Konami, il creativo si trova a capo di un suo studio indipendente, ma quale fu il primo gioco che diede inizio alla sua carriera?

Prima di Death Stranding, dei Zone of the Enders, di Policenauts e di Solid Snake, Hideo Kojima debuttò in veste di aiuto game designer nel progetto intitolato Penguin Adventure. Il gioco, distribuito in esclusiva per MSX a partire dal 1986, era un sequel più ricco e rifinito del precedente Antarctic Adventure, che vedeva protagonista l’allora mascotte di Konami Penta. Nello specifico si trattava di un platform action variegato, con elementi ereditati dai classici RPG: boss da sconfiggere, abilità da acquisire e la possibilità di incappare in finali alternativi.

