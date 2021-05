Qual è il videogioco con la mappa più grande di sempre?

Con il proliferare di videogiochi in stile open world, dominatori del mercato degli ultimi anni, anche le relative mappe stanno assumendo dimensioni sempre più incredibili, mettendo a disposizione dei giocatori mondi enormi e liberamente esplorabili alla ricerca di missioni e segreti.

Sapete qual è il videogioco con la mappa più grande? Dare una risposta precisa potrebbe essere complicato data la frequenza con cui arrivano produzioni sempre più ampie in termini quantitativi e con autori che si impongono di stupire sempre di più il proprio pubblico regalando loro mondi sconfinati. Se vogliamo restare sul nostro pianeta e quindi in un contesto realistico, in tal caso Microsoft Flight Simulator stupisce tutti ricreando l'intera superficie della Terra pari a 510.100.000 km2. Potete approfondire ulteriormente leggendo la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.

Se ci spostiamo in un contesto immaginario, invece, Minecraft non ne ha per nessuno con i suoi 4.096.000.000 km2. Ancora, viaggiamo nello spazio, dove troveremo quello che resta il record assoluto molto difficilmente eguagliabile: No Man's Sky offre una superficie pari a 31.700.000.000.000.000.000.000 km2 e con 18 quintilioni di pianeti esplorabili. Per poter setacciare da cima a fondo questa mappa di fatto infinita servirebbero 584 miliardi di anni. Abbiamo trovato il vincitore: vi basta così?

Facendo paragoni con alcuni dei giochi più famosi degli ultimi anni, The Witcher 3 Wild Hunt copre 135 km2, Assassin's Creed Odyssey arriva a 256 km2 (calcolando anche il mare) e Ghost of Tsushima non va oltre i 28 km2. The Legend of Zelda Breath of the Wild si ferma infine a 72 km2: con rumor sullo sviluppo di Zelda Breath of the Wild 2 già completato, riuscirà il seguito a fare ancora di più? Tornando indietro nel tempo, l'amatissimo GTA San Andreas aveva una superficie di 33 km2 che impressionò i fan della serie. Ma anni prima aveva lasciato tutti senza parole The Elder Scrolls II: Daggerfall con i suoi 161.600 km2. E Daggerfall è uscito nel 1996.