Qual è stato il primo videogioco con microtransazioni e DLC a pagamento?

Le microtransazioni nei videogiochi sono da tempo un fenomeno reale e concreto, sopratutto se parliamo di giochi free to play, che per sostenersi utilizzano proprio gli acquisti in-game. Un modello di business che ha trovato diffusione prima su PC, poi su mobile e infine anche su console. Ma qual è stato il primo gioco con microtransazioni e DLC?

Primo videogioco con microtransazioni

Nel lontano 1990, Double Dragon 3 The Rosetta Stone permetteva di acquistare potenziamenti inserendo altri gettoni nel cabinato, un caso isolato che non ha avuto grande fortuna nel mercato arcade. Il fenomeno ha preso realmente piede nei primi anni 2000, quando in Corea nascono e spopolano giochi come MapleStory e Dungeon Fighter Online, senza dimenticare fenomeni occidentali come Habbo Hotel (2001) e Second Life (2003). Questi giochi e piattaforme sono tra i primi esempi di prodotti di massa con microtransazioni per l’acquisto di skin e contenuti estetici, ma anche crediti e gettoni da usare in-game per velocizzare alcuni aspetti della progressione o avere accesso a nuove funzionalità.

Primo videogioco con DLC

Parlando di DLC, la situazione è più complessa. Negli anni '90 sopratutto su PC le espansioni erano molto comuni, distribuite in formato fisico su Floppy o CD-Rom. Con Total Annihilation del 1997, viene sperimentata per la prima volta la distribuzione via internet di contenuti a pagamento in un gioco commerciale pubblicato da un grande editore: ogni mese gli sviluppatori rendevano disponibili nuove unità e contenuti aggiuntivi scaricabili, sia gratuiti che a pagamento.

Ad aprile 2006 arriva però la vera svolta: Bethesda pubblica una skin per il cavallo di The Elder Scrolls IV Oblivion, in vendita a poco meno di tre dollari/euro. E’ l’inizio del mercato dei DLC così come li conosciamo oggi, in seguito altri publisher seguiranno la stessa strada dando il via ad una pratica oggi consolidata e parte integrante per la monetizzazione.