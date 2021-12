Qual è stato il primo videogioco ad avere la musica in sottofondo?

Prima degli accompagnamenti musicali che hanno contribuito a fare la storia del nostro amato medium (a tal proposito, ecco le migliori composizioni di Nobuo Uematsu), il suono nei videogiochi si limitava a sporadici rumori programmati tramite circuiti integrati. Scopriamo qual è stato il primo titolo ad avere un sottofondo sonoro continuo.

Per farlo è il caso di introdurre la figura di Tomohiro Nishikado, che nel 1975 sviluppò Western Gun, ovvero uno dei primi arcade (a proposito di cabinati, ecco l’ultimo trailer di Arcade Paradise) contenenti un brano chiptune. Allo stesso autore va anche riconosciuto il merito di aver creato Space Invaders, gioco a dir poco seminale nonché primo in assoluto con uno sfondo sonoro costante e dinamico. Per arrivare a una vera melodia, invece, ci vollero altri due anni e il debutto di Rally-X realizzato da Namco.



Eppure, nessuno di questi andrebbe considerato come l'antesignano dei background musicali. Tale qualifica spetterebbe infatti allo sventurato Cannonball, un titolo del ‘76 progettato da Owen Rubin che non vide mai la luce. A segnare il suo destino fu – almeno in parte – proprio il comparto sonoro, che durante i test disturbò i proprietari delle sale giochi e spinse Atari a troncarne l'intera produzione.



Da allora, musiche ed effetti sonori hanno compiuto enorme strada nel panorama videoludico, divenendo un elemento imprescindibile di qualunque produzione: una colonna sonora azzeccata, infatti, non si limita a rendere più immersiva l'atmosfera, ma come il gameplay e la trama può contribuire alla riuscita di un'opera. Non a caso, l'audio resta uno degli elementi a cui appassionati e addetti ai lavori prestano maggiore attenzione.