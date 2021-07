Qual è il videogioco Nintendo più venduto di sempre?

La storia di Nintendo è costellata da grandissimi successi e capolavori che hanno saputo offrire un nuovo modo di intendere i videogiochi o un determinato genere. Tante sono le produzioni capaci di vendere milioni, spingendo anche le vendite delle loro console di appartenenza.

Vi siete mai chiesti qual è il gioco più venduto della storia Nintendo? Verrebbe spontaneo pensare a un episodio di Super Mario o The Legend of Zelda, essendo da decenni i franchise più popolari ed amati della Grande N, ma clamorosamente nessuna delle due serie può vantare questo particolare primato. Il gioco Nintendo più venduto di tutti i tempi è infatti Wii Sports, il gioco di lancio di Wii alla fine del 2006 è una sorta di sofisticata "tech demo" volta ad introdurre i giocatori alle innovazioni del rivoluzionario sistema di controllo della console basato sui sensori di movimento.

Wii Sports ha venduto in totale quasi 83 milioni di copie (82.900.000 per la precisione), un dato che lo rende inoltre il quarto videogioco più venduto di tutti i tempi, dietro soltanto a Minecraft, Grand Theft Auto V e la versione di Tetris targata Electronic Arts. Questi numeri da capogiro, va detto, sono stati in larghissima parte spinti dal fatto che il gioco è stato a lungo venduto in bundle con la console, ciò però non toglie che si tratti ugualmente di un risultato clamoroso. Wii Sports riesce anche a fare meglio di una leggendaria icona quale è il primo Super Mario Bros. uscito originariamente su NES nel 1985, arrivato a 58 milioni di copie. In terza posizione nella classifica dei più venduti Nintendo troviamo invece Pokémon Rosso, Blu, Giallo e Verde (quest'ultima versione esclusiva giapponese), i quattro titoli della prima generazione di Pokémon che combinati hanno venduto in totale oltre 47 milioni di unità. In generale, comunque, la top 10 dei più grandi best-seller videoludici vede un generale dominio di Nintendo, data la presenza di altre popolarissime produzioni quali Mario Kart 8, Wii Fit e il Tetris prodotto dalla casa di Kyoto per NES e Game Boy.

