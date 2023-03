Qual è il videogioco Open World con la mappa più piccola di sempre?

Al giorno d'oggi gli Open World si distinguono per mappe di dimensioni considerevoli e colme di attività e punti d'interesse da esplorare. Soprattutto i giochi Tripla A puntano forte sull'offrire ai giocatori mondi enormi da setacciare a fondo in maniera completamente libera, alla ricerca di segreti e sorprese.

Abbiamo scoperto qual è il videogioco Open World con la mappa più grande di sempre, ma vi siete mai posti invece la domanda opposta, ossia qual è il titolo con il mondo aperto più piccolo in assoluto? Per trovare la risposta bisogna tornare molto indietro nel tempo, precisamente al 1984, anno in cui Cosmos Computer pubblicava Courageous Perseus. Si tratta di un Action/RPG che ci mette nei panni di Perseus, che giunge via zattera su un'isola piena di mostri e creature mitologiche con l'obiettivo di salvare le dee Maia, Celaeno e Asterope dalle forze del male.

Si tratta di un sandbox a tutti gli effetti, con il giocatore che, una volta avviata la partita, può muoversi in totale libertà attraverso la mappa di gioco e cercare la strada giusta per proseguire nella storia. Considerato il suo anno di uscita, per l'epoca le sue caratteristiche lo rendevano un gioco molto ambizioso. Al giorno d'oggi, però, si può considerare l'Open World con la mappa più piccola in assoluto essendo di dimensioni pari a solo 0,1 miglia. Insomma, nulla a che vedere con i giochi usciti tanti anni dopo!

