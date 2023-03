Qual è il videogioco Open World con la mappa più grande di sempre?

Con il passare degli anni, le dimensioni delle mappe nei giochi open world stanno diventando sempre più imponenti. Gli sviluppatori mettono a disposizione degli utenti scenari enormi e liberamente esplorabili alla ricerca di segreti, collezionabili ed attività da affrontare.

Giochi come The Witcher 3 Wild Hunt (a tal proposito, ecco chi ha la mappa più grande tra The Witcher 3 e Cyberpunk 2077), Red Dead Redemption II, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Assassin's Creed Odyssey sono entrati nell'immaginario collettivo dei giocatori anche per le dimensioni decisamente considerevoli del loro mondo di gioco. Ma sappiamo qual è il gioco open world con la mappa più grande di sempre?

Il vincitore va oltre un semplice pianeta e mette a disposizione un intero universo: si tratta di No Man's Sky. Con le sue 255 galassie e 18 quintilioni di pianeti differenti che è possibile visitare, la sua mappa si rivela essere di dimensioni praticamente incalcolabili: si stima che sia grande 31.700.000.000.000.000.000.000 km2, e che siano necessari quasi 600 miliardi di anni (584 miliardi per la precisione) per visitarli tutti anche solo per un secondo. Con questi numeri sconfinati, l'opera di Hello Games non ha praticamente rivali.

Gli sviluppatori hanno intanto confermato che la roadmap 2023 di No Man's Sky sarà piena di espansioni, dunque il già sconfinato universo di gioco è destinato a divenire ancora più ricco ed imponente.