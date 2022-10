Qual è il videogioco con più parolacce e con il linguaggio più scurrile?

Nei videogiochi rivolti ad un pubblico maturo, ovviamente, non mancano anche parolacce e volgarità in quantità più o meno sostanziose, volte a dare maggiore enfasi e caratterizzazione ai personaggi e le loro storie. Ma ci sono casi in cui gli sviluppatori si sono fatti prendere la mano un po' troppo.

Giochi come Mafia II e The House of the Dead Overkill, senza dimenticare ovviamente la serie di Grand Theft Auto hanno puntato forte sulla famigerata "f-word", pronunciata ripetutamente nel corso delle rispettive avventure, ma tutti questi giochi rimangono indietro davanti al vero vincitore: qual è il videogioco con più parolacce al mondo? Si tratta di Scarface: The World is Yours, Action/Adventure del 2006, pubblicato su PC, PlayStation 2 e Xbox ed ispirato all'omonimo capolavoro cinematografico pur senza esserne un adattamento diretto.

All'interno dell'opera sviluppata da Radical Entertainment, infatti, la parola "f**k" viene ripetuta per ben 5688 volte, in uno script che contiene in totale 31.000 linee di dialogo. Mai nessun altro gioco si è spinto fino a questo punto con le volgarità, consentendo al titolo di segnare a suo modo un record piuttosto curioso e particolare che difficilmente potrebbe essere eguagliato o persino superato.

Restando sempre in tema curiosità, ecco quando è stata disputata la prima gara di videogiochi della storia.