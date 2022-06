Qual è il videogioco Pokémon più venduto di sempre?

Dall'esordio avvenuto in Giappone nel 1996, il franchise Pokémon si è imposto come uno dei più famosi, amati ed importanti a livello globale, con numerose uscite di successo capaci di registrare ogni volta vendite da capogiro, dimostrandosi così una vera miniera d'oro per Nintendo.

In attesa di scoprire quanto sarà grande il successo di Pokémon Scarlatto e Violetto, i due giochi che daranno il via alla Nona Generazione il prossimo 18 novembre 2022 su Nintendo Switch, abbiamo saputo quanto hanno venduto i giochi Pokémon dagli inizi fino ad oggi, con numeri che fanno davvero impressione. Ma possiamo scavare ancora più a fondo: ad esempio, qual è il gioco Pokémon più venduto di sempre?

Sebbene Nintendo non abbia diffuso i dati delle singole versioni, questo primato spetta alla Prima Generazione Pokémon, rappresentata da Pokémon Blu, Rosso, Giallo e Verde (quest'ultimo esclusivo del solo Giappone). Combinati assieme, i vari giochi hanno raggiunto in totale la bellezza di oltre 47 milioni di copie, nello specifico 47.520.000. I primissimi giochi restano quindi ancora oggi l'apice del brand in termini commerciali, sebbene le generazioni successive non siano state da meno e, anzi, hanno cementificato ulteriormente il mito di Pokémon in tutto il mondo.

Guardando invece al futuro, sapete già come si chiamano i nuovi Leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto?